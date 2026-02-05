Nach den vorläufigen Angaben der Bundesstatistiker legte der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Dezember um 7,8 % gegenüber dem Vormonat und um 13 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Ohne Großaufträge wären von November bis Dezember allerdings nur 0,9 % mehr neue Orders eingegangen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich kam im 4. Quartal ein Plus von 9,5 % gegenüber dem Vorquartal zustande. Die positive Entwicklung ging vor allem auf die Konten "Herstellung von Metallerzeugnissen" mit +30,2 % im Vergleich zum November, "Maschinenbau" mit +11,5 %, beide dank Groß-Orders, sowie Produktion von elektrischer Ausrüstung mit +9,8 % und Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse mit +5,7 %.
