EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fabasoft AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Ort: https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Ort: https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet:
www.fabasoft.com
