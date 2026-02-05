EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Crédit Mutuel Asset Management: Aktienmärkte: insgesamt zuversichtlich - eine Einschätzung im Februar



05.02.2026 / 08:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aktienmärkte: insgesamt zuversichtlich - eine Einschätzung im Februar Text fertiggestellt am 27. Januar 2026 Von Caroline Lamy, Head of Equity Management, Crédit Mutuel Asset Management Crédit Mutuel Asset Management ist eine Asset-Management-Gesellschaft der La Française Gruppe, der Holdinggesellschaft der Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. In den letzten drei Monaten haben die Aktienmärkte den insgesamt positiven Trend des gesamten Jahres beibehalten. Unterstützt wurde dies durch die schrittweise Normalisierung der Geldpolitik, das robuste Wachstum und eine breitere Basis von Performance-Treibern, die über große US-Wachstumsaktien hinausgeht. Im Laufe des Jahres 2025 erzielten die europäischen Märkte eine Performance von 20 %[1] in Euro (36 % in US-Dollar). Dies war auf eine kräftige Erholung bei zyklischen und Value-Aktien zurückzuführen - insbesondere bei Finanz-, Industrie- und Verteidigungsaktien. In den letzten drei Monaten zeigten die Märkte[2] eine solide Performance, vor dem Hintergrund sinkender Inflation und größerer Transparenz hinsichtlich der weiteren geldpolitischen Ausrichtung der EZB. Europäische Unternehmen profitierten von zwei Faktoren: (i) im Vergleich zu den USA weiterhin attraktive Bewertungen und (ii) die Erwartung anhaltend niedriger Zinsen im Jahr 2026. Dadurch konnte Europa trotz eines nach wie vor heterogenen makroökonomischen Umfelds zum Jahresende erneut eine Outperformance erzielen. Die Bewertung europäischer Small- und Mid-Cap-Unternehmen bleibt attraktiv. Die Erholung könnte durch Konjunkturpakete und das Thema Verteidigung und Staatssouveränität begünstigt werden. Dabei stellt sich eine zentrale Frage: Wann wird diese Neubewertung erfolgen? In den USA zeigen sich Wirtschaft und Verbraucher robust. Wir beobachten weiterhin eine hohe Konzentration in den Indizes, insbesondere im S&P 500, wo die "Magnificent 7" fast ein Viertel des Indexgewichts ausmachen. Im Vergleich zu den Vorjahren[3] war die Outperformance dieser sieben Aktien gegenüber dem Rest des Marktes moderater und differenzierter. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist nach wie vor präsent, aber der Markt diversifiziert sich als Reaktion auf Fragen zur Rendite der angekündigten massiven Investitionen. Auch das Interesse an US-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung ist wieder gestiegen. Der Referenzindex Russell 2000 beispielsweise hat sich seit Anfang 2026 überdurchschnittlich entwickelt. Bei den Schwellenländern war das Jahresende von einem selektiven Ansatz geprägt, insbesondere im Technologiesektor. Wir sehen Asien in diesem dynamischen Umfeld weiterhin positiv. In Japan befindet sich die Wirtschaft seit mehreren Monaten auf solidem Wachstumskurs, dennoch bleiben wir gegenüber dieser Region neutral und bevorzugen andere Regionen. Wir können China zwar keine dramatische Verbesserung attestieren, doch scheint sich die Lage zu stabilisieren. Dies spiegelt sich in der starken Performance der chinesischen Aktienmärkte wider. Bei unserer Asset-Allokation sehen wir Aktien weiterhin grundsätzlich positiv. Allerdings bestehen nach wie vor einige komplexe Einflussfaktoren: Als Beleg, dass KI keine Blase ist, muss jeder Sektor bzw. jedes Unternehmen aufzeigen, welche Produktivitätssteigerungen bis wann erzielt werden sollen.

Das geopolitische Risiko wird mindestens bis zu den US-Zwischenwahlen bestehen bleiben. Insgesamt sind wir für die kommenden Monate recht zuversichtlich. Die Berichtssaison dürfte die Gewinnerwartungen bestätigen und den Kurs für die Zukunft vorgeben. Wir beobachten natürlich weiterhin aufmerksam alle Veränderungen bei den Zinsen und geopolitischen Entwicklungen.

La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Quelle: Anlagen an den Kapitalmärkten sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Der Wert von Anlagen und die damit erzielten Erträge unterliegen Schwankungen (Marktvolatilität, Wechselkurse, Gebühren usw.), die zum vollständigen oder teilweisen Verlust des ursprünglich investierten Kapitals führen können. Dieser Kommentar dient nur zu Informationszwecken. Die vom Autor geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dieses Dokument stellt seitens der La Française Group kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen, Produkten oder Dienstleistungen dar und sollte nicht als Aufforderung, Anlageberatung oder Rechts- oder Steuerberatung, Empfehlung einer Anlagestrategie oder personalisierte Empfehlung zur Anlage in bestimmte Anlagen angesehen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, jedoch übernimmt die Groupe La Française keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Gültigkeit oder Relevanz. Die Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere und Finanzinstrumente dient lediglich der Veranschaulichung. Sie ist nicht als Aufforderung zur direkten Anlage in diese Wertpapiere oder Finanzinstrumente zu verstehen. Veröffentlicht von La Française Finance Services, mit Sitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleister regulierten Unternehmen, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail, 75006 Paris ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nummer GP 97138 zugelassene und bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nummer 25003045 seit dem 11/04/2025 eingetragene Verwaltungsgesellschaft. Société Anonyme mit einem Kapital von 3871680 €, RCS Paris n° 388.555.021, Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. [1] Quelle: Crédit Mutuel Asset Management, Bloomberg, Stand : 31.12.2025 [2] Quelle: Crédit Mutuel Asset Management, Bloomberg, Stand : 31.12.2025 [3] Quelle: Crédit Mutuel Asset Management, Bloomberg, Stand : 31.12.2025



05.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News