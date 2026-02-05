Nach fünf Verlusttagen in Folge ist die Baidu-Aktie auch am Donnerstag schwach in den heimischen Handel gestartet. Doch die Verluste währten nicht lange, denn Baidu kündigte nicht nur ein Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe an, sondern stellte für das laufende Jahr auch erstmals in der Unternehmensgeschichte eine Dividende in Aussicht.Konkret will der Tech-Konzern Aktien in einem Volumen von bis zu fünf Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Der dafür vorgesehene Zeitraum erstreckt sich bis zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
