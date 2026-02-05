Anzeige
Donnerstag, 05.02.2026
05.02.2026 09:15 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Technologiesektor belastet die Stimmung

DOW JONES--Kräftig nach unten ist es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen am Donnerstag gegangen. Der Druck kam vor allem aus dem Technologiesektor angesichts der Sorge vor disruptiven KI-Modellen. Befürchtungen über die Tragfähigkeit bestimmter Geschäftsmodelle im Software- und Datenanalysebereich haben eine scharfe Korrektur ausgelöst. Hintergrund ist eine neue Analyse-Software des KI-Unternehmens Anthropic, die weitgehend eigenständig juristische Arbeiten übernehmen kann, vermutlich aber auch für andere Datenanalyse-Tätigkeiten eingesetzt werden kann.

Nach Einschätzung von Jefferies werfen die Verbesserungen der KI-Modelle grundsätzliche Fragen über die Geschäftsmodelle verschiedenster Unternehmen auf. Es sei unwahrscheinlich, dass die durch KI ausgelösten Disruptionen schnell verschwinden werden, heißt es. Dies habe erhöhte Volatilitäten und Druck auf die Multiples zur Folge.

Auch besser als erwartet ausgefallene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Alphabet konnten die Stimmung nicht heben. Der Tech-Gigant hat massive Investitionen in KI angekündigt, was bei den Anlegern auf Skepsis stieß. Nachbörslich gab die Aktie rund 3 Prozent nach.

Der Nikkei fiel 0,9 Prozent zurück, der technologielastige Kospi sogar um 3,9 Prozent. In Tokio gaben Softbank um 7 Prozent nach, auch nachdem die Aktien der Tochtergesellschaft Arm Holdings über Nacht gefallen waren. NEC fielen um 6,9 Prozent zurück und Advantest verloren 4,8 Prozent. In Seoul verloren SK Hynix 6,4 Prozent nach schwachen US-Vorgaben und Samsung Electronics 5,8 Prozent.

Unterdessen legten Mazda Motor um 0,8 Prozent zu und Chugai Pharmaceutical stiegen um sogar um 4,9 Prozent. Im Handel war von Umschichtungen in Industrie- und Chemiewerte die Rede, auch in der Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr.

In Sydney ging es mit den Notierungen um 0,4 Prozent nach unten. Hier belasteten nachgebende Rohstoffpreise. Der Ölpreis fiel um mehr als 1 Prozent angesichts von Fortschritten in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Derweil haben Edelmetalle ihre Korrektur wieder aufgenommen. Der Goldpreis fiel auf knapp 4.912 Dollar je Feinunze zurück, allerdings deutlich erholt von den Tagestiefs. Für Silber ging es dagegen 10 Prozent nach unten.

Die nächsten Impulse könnten nun von den anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB sowie der Bank of England ausgehen. Mit Blick auf die EZB wird erwartet, dass die Zentralbanker das aktuelle Zinsniveau bestätigen werden. Im Fokus steht daher der geldpolitische Ausblick. Spekulationen über Zinssenkungen haben laut der Commerzbank zuletzt wieder zugenommen, nachdem der Euro in vergangenen Woche bis über 1,20 Dollar aufgewertet hatte. Die Bank of England dürfte ebenfalls das derzeitige Zinsniveau bestätigen. 

INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD     Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.889,20    -0,4%   +1,6%     06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   53.818,04    -0,9%   +4,6%     07:00 
Kospi (Seoul)      5.163,57    -3,9%   +22,5%     07:30 
Shanghai-Comp.      4.075,92    -0,6%   +2,5%     08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.828,56    -0,1%   +4,6%     09:00 
 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Mi, 9:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1796    -0,1   1,1807    1,1832  +0,6% 
EUR/JPY          185,36     0,1   185,18    185,11  -0,1% 
EUR/GBP          0,8662     0,2   0,8648    0,8621  -1,0% 
GBP/USD          1,3619    -0,2   1,3652    1,3725  +1,7% 
USD/JPY          157,14     0,2   156,83    156,45  -0,7% 
USD/KRW         1.465,50     0,3  1.461,21   1.452,56  +0,7% 
USD/CNY          6,9577    -0,0   6,9590    6,9567  -1,0% 
USD/CNH          6,9382    -0,0   6,9416    6,9338  -0,6% 
USD/HKD          7,8100    -0,0   7,8123    7,8111  +0,4% 
AUD/USD          0,6976    -0,3   0,6998    0,7039  +5,3% 
NZD/USD          0,5985    -0,3   0,6001    0,6046  +5,2% 
BTC/USD         71.130,95    -1,7 72.362,70   76.350,80 -11,1% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Schluss   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,91    65,14   -1,9%     -1,23 +10,3% 
Brent/ICE          68,11    69,46   -1,9%     -1,35 +10,9% 
 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.912,45  4.964,20   -1,0%    -51,76 +14,5% 
Silber           79,47   88,375   -10,1%     -8,91 +19,4% 
Platin          1.788,76  1.896,97   -5,7%    -108,21  +7,5% 
Kupfer            5,84    5,85   -0,2%     -0,01  +5,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewaehr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 02:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
