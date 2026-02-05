Mit der wiederbelebten Kaufprämie für E-Autos bekommt eine alte Frage neues Gewicht. Warum "Schlaf" auch für Maschinen wichtig ist, ist ein weiteres Thema des Podcasts. Die Kaufprämie für E-Autos ist zurück! Und damit auch die Frage: Unter welchen Umständen sind E-Autos günstiger als Verbrenner? Eine Fraunhofer-Studie bescheinigte einigen E-Modellen bereits 2023 über die gesamte Lebensdauer hinweg - also einschließlich Wartung, Reparatur, Ladestrom, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n