© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaSoftware-Aktien haben innerhalb von nur sieben Tagen rund eine Billion US-Dollar an Marktwert verloren. Was ist da los? Die Hintergründe. Die Börse steckt mitten in einem beispiellosen Ausverkauf, der die Finanzmärkte von Technologieaktien bis hin zu Krediten erschüttert. Besonders betroffen sind Softwareunternehmen und Tech-Giganten. Wie Bloomberg berichtet, verloren Softwareaktien, die über den iShares Expanded Tech-Software Sector ETF abgebildet werden, innerhalb von nur sieben Tagen nahezu eine Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung. Doch der Crash traf nicht nur die großen US-Tech-Konzerne wie Alphabet und Microsoft. Auch Unternehmen wie Arm Holdings und Infosys waren betroffen und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE