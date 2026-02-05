Alphabets Konzerntochter Waymo ist führend im milliardenschweren Markt für Robotaxis. Während die GM-Tochter Cruise schon gescheitert ist, kommen Konkurrenten wie Tesla oder Zoox (Amazon) nur schleppend voran. In den USA ist Waymo der einzige Anbieter, der kostenpflichtige Robotaxi-Dienste ohne menschlichen Sicherheitsfahrer anbietet. Die Flotte mit derzeit 2.500 Robotaxis absolviert wöchentlich rund 400.000 Fahrten in sechs großen US-Metropolregionen. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde hat Alphabet jetzt bei Finanzinvestoren (u.a. Sequoia Capital) weitere 16 Mrd. $ an Kapital für Waymo eingesammelt. Die Bewertung von Waymo hat sich dabei in weniger als zwei Jahren auf 126 Mrd. $ verdreifacht. Anfang Februar hat Jeffries das Kursziel für Alphabet auf 400 $ angehoben.
Wie wir die Zahlen von Alphabet gestern Abend beurteilt haben, lesen Sie in der heutigen Bernecker Daily.
