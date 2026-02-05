Vancouver, British Columbia - 5. Februar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) ("Plaid" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Dr. Ian Flint, PhD, P.Eng., von Graphene NanoWorks, zum technischen Berater bekannt zu geben. Er wird das Unternehmen bei seinen laufenden Bemühungen unterstützen, seine graphenbasierten Technologien zur Kommerzialisierung voranzutreiben.

Dr. Flint verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Prozessentwicklung, der Planung und Erprobung von Pilotanlagen sowie der Planung und dem Betrieb von Anlagen im industriellen Maßstab. Sein Hintergrund umfasst die Mineralverarbeitung, insbesondere Graphit, sowie mehr als 15 Jahre Erfahrung speziell im Bereich der Graphen-Technologien. Im Laufe seiner Karriere hat sich Dr. Flint auf die Integration neuer Technologien in praktische industrielle Verfahren und die Lösung komplexer betrieblicher Herausforderungen spezialisiert.

Dr. Flint begann seine Karriere zunächst für fünf Jahre in den Bereichen Mineralverarbeitung, Prozessentwicklung, Anlagenplanung, Nachrüstung, Geräteentwicklung und Betrieb, bevor er an der Dalhousie University Ingenieurwissenschaften lehrte. Nach seiner akademischen Laufbahn arbeitete er intensiv an Entwicklungsprojekten für Graphit und Graphen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Außerdem gründete er die beiden Technologie-Startups, Lab 4 und Zero Energy Water, die beide bereits erfolgreich auf dem Markt etabliert sind. Dr. Flint ist weiterhin als Berater für Zero Energy Water tätig, hat sich jedoch aus den aktiven Funktionen in diesen Unternehmen zurückgezogen.

In seiner neuen, beratenden Funktion wird Dr. Flint die technischen Entwicklungsprogramme von Plaid mit Schwerpunkt auf Prozessoptimierung, Scale-up-Readiness sowie dem Übergang von Labor- und Pilotarbeiten zur praktischen Anwendung und kommerziellen Produktion unterstützen.

"Plaid arbeitet an der Schnittstelle zwischen fortschrittlichen Materialien und realen industriellen Anwendungen, wo Graphen einen bedeutenden Mehrwert bieten kann", sagte Dr. Ian Flint. "Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Technologien über Scale-up bis hin zur Kommerzialisierung zu unterstützen und dabei meine Erfahrung in den Bereichen Prozessentwicklung, Anlagenplanung und Technologieintegration einzubringen."

"Die Aufnahme von Dr. Flint in unser technisches Beraterteam stellt eine erhebliche Stärkung der Kommerzialisierungsfähigkeiten von Plaid dar", sagte Guy Bourgeois, Chief Executive Officer von Plaid Technologies. "Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Mineralverarbeitung, Graphit und Graphen - kombiniert mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Technologien von der Entwicklung bis zum kommerziellen Betrieb - steht in direktem Einklang mit unseren Zielen, unsere graphenbasierten Lösungen in die Feldtestphase zu überführen und zur Markteinführung vorzubereiten."

Plaid ist überzeugt, dass die Ernennung von Dr. Flint die technische Kompetenz des Unternehmens weiter verbessert und seine umfassendere Strategie zur Entwicklung skalierbarer, kommerziell nutzbarer Graphen-Lösungen für große Industriemärkte unterstützt.

Gemäß seinem langfristigen Incentive-Plan, der von den Aktionären des Unternehmens auf der Versammlung am 30. Oktober 2025 ratifiziert und genehmigt wurde, hat das Unternehmen Dr. Ian Flint insgesamt 75.000 Aktienoptionen zum Kauf von bis zu 75.000 Stammaktien gewährt.

Jede Option kann zu einem Preis von 0,94 Dollar pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden und wird vierteljährlich über einen Zeitraum von 12 Monaten unverfallbar.

Alle Aktien, die bei Ausübung der Optionen ausgegeben werden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum der Gewährung.

Über Plaid Technologies Inc.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien. Plaid verfolgt gleichzeitig eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für seine proprietäre, mit Graphen angereicherte Betonmischung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Bohrlochzement und Untergrundanwendungen liegt. Das Management geht davon aus, dass die einzigartige Mischung von Plaid den Weg für eine neue Ära der Bohrlochstilllegung ebnen wird, indem sie modernste Materialien mit Präzisionstechnik kombiniert.

Für das Board of Directors

"Guy Bourgeois"

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Website: https://www.plaidtechnologiesinc.com

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt, den Umfang und die Durchführung geplanter Feldtests; die erwartete Leistung, die Vorteile, die Haltbarkeit, die Skalierbarkeit und die Kostenmerkmale der mit Graphen verstärkten Zementtechnologien des Unternehmens; die potenzielle wirtschaftliche Rentabilität und Einführung solcher Technologien; die erwartete Zusammenarbeit mit Dienstleistern; und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Meilensteine.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82870Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82870&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7261351067Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.