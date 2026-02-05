Kurseinbruch bei Arm Holdings: Die Aktie des Chipdesigners verlor am Mittwoch nach Börsenschluss rund acht Prozent. Das Unternehmen verfehlte bei den Lizenzeinnahmen im vierten Quartal die Erwartungen. Zusätzlich belastete ein schwacher Ausblick von Qualcomm den gesamten Chipsektor.Arm steigerte die Lizenzerlöse im dritten Geschäftsquartal um 25 Prozent auf 505 Millionen Dollar. Analysten hatten jedoch mit rund 520 Millionen Dollar gerechnet. Trotz der verfehlten Erwartungen bei den Lizenzeinnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
