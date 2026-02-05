BÖRSE AKTUELL: Tech, Rohstoffe und Krypto unter Druck (05.02.26)

Börse aktuell zeigen sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. Die Zahlen von Alphabet sowie rekordhohe CAPEX-Pläne halfen, die Verluste bei Tech-Aktien im nachbörslichen Handel einzugrenzen. Dennoch bleiben die US-Index-Futures insgesamt im Minus. Nasdaq-100-Futures konnten sich nach dem gestrigen Rückschlag wieder über die Marke von 25.000 Punkten erholen (Nasdaq: -0,3 - S&P 500: -0,3 - während die Dow-Jones-Futures nahezu unverändert notieren. In Europa legt der EU50 vor Handelsstart um 0,15 - zu.

Alphabet-Zahlen im Fokus der Börse

Alphabet übertraf die Erwartungen deutlich und erzielte einen Umsatz von 113,8 Milliarden US-Dollar. Treiber waren vor allem eine starke Monetarisierung im KI-Bereich sowie ein dynamisches Wachstum der Google-Cloud-Sparte (+48 - im Jahresvergleich). Im Marktbericht Börse steht jedoch vor allem der außergewöhnlich hohe CAPEX-Ausblick für 2026 im Mittelpunkt: Mit geplanten Investitionen von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar will Alphabet seine Vormachtstellung in der Cloud-Infrastruktur festigen - auf Kosten kurzfristiger Margen. Davon profitieren vor allem Zulieferer wie Nvidia, die im nachbörslichen Handel um 1,7 - zulegen konnten. Die Alphabet-Aktie selbst verliert vorbörslich 1,9 %.

Asien: Tech-Sektor belastet Märkte

Die asiatischen Aktienmärkte folgen den Abgaben der Wall Street. Eine umfassende Umschichtung im Technologiesektor sorgt für Unsicherheit, da Investoren gezielt nach klaren Gewinnern suchen. In Südkorea rutscht der KOSPI um 4 - ab, belastet durch starke Verluste bei Samsung und SK Hynix (-5,8 - bzw. -6,8 - Der JP225 fällt um 1,4 - wobei positive Unternehmenszahlen von Panasonic und Renesas die Verluste teilweise begrenzen. Chinesische Märkte zeigen sich stabiler: CHN.cash und HK.cash notieren mit +0,9 - bzw. +0,5 - im Plus....

