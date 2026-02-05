Das französische KI-Startup Mistral veröffentlicht neue Speech-to-Text-Modelle, die fast in Echtzeit arbeiten - und obendrein lokal auf Laptop oder Smartphone laufen können. Mistral AI hat eine neue Familie von Sprach-KI-Modellen vorgestellt: Die beiden Modelle Voxtral Mini Transcribe V2 und Voxtral Realtime können Audio transkribieren und unterstützen 13 Sprachen. Besonders bemerkenswert: Sie sind klein genug, um lokal auf Geräten wie Smartphones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
