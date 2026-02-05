In Deutschland sind 2025 rund 1,22 Millionen Elektroautos gebaut worden - das ist ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zugleich lag der E-Auto-Anteil an der Gesamtproduktion bei 29 Prozent - somit war mehr als jeder vierte in Deutschland gebaute Pkw vollelektrisch. Insgesamt wurden in Deutschland vergangenes Jahr 4,15 Millionen Pkw produziert. Neben den 1,22 Millionen E-Autos (BEV) waren davon zudem 0,45 Millionen Einheiten Plug-in-Hybride ...Den vollständigen Artikel lesen ...
