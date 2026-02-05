Subaru hat mit der Produktion von Batterie-elektrischen Autos im japanischen Werk Gunma Yajima begonnen, konkret mit dem Trailseeker EV, der in Europa als e-Outback vermarktet wird. Es ist die erste Eigenproduktion eines globalen BEV-Modells von Subaru. Das Werk wurde hierfür seit August umgerüstet, die Arbeiten wurden planmäßig im Januar abgeschlossen. Dabei wurde eine gemischte Produktionslinie im Werk Gunma Yajima aufgebaut, welche die Herstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net