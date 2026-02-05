KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Ein neuer Ausblick von Moeller-Maersk hat den Kurs der Aktie am Donnerstag belastet. An der Kopenhagener Börse sackten die Papiere um 5,2 Prozent auf 1.604 dänische Kronen ab und waren damit das Schlusslicht im Leitindex OMX 20. Am deutschen Markt verloren Hapag-Lloyd im Fahrwasser von Moeller-Maersk 2,4 Prozent.

Die Großreederei rechnet in diesem Jahr mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von 4,5 bis 7 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung liegt laut Alex Irving von Bernstein Research mit 6,1 Milliarden Dollar über dem Mittelwert des Zielkorridors von Moeller-Maersk. Die breite Zielspanne spiegele die Überkapazitäten im internationalen Frachtgeschäft wider, so der Experte. Zudem gebe es verschiedene Szenarien zu einer Wiedereröffnung der Frachtschifffahrt durch das Rote Meer, welche die Frachtraten drücken dürfte./bek/mis

