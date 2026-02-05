© Foto: Dall-EDer Kospi rutscht deutlich ab, nachdem ein erneuter Ausverkauf bei Tech-Aktien Asiens Börsen mit nach unten ziehen.Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Auslöser war eine anhaltende Verkaufswelle im Technologiesektor an der Wall Street, die sich in der Region mit voller Wucht bemerkbar machte. Besonders stark traf es Südkorea: Der Leitindex Kospi sackte um 3,66 Prozent ab und führte damit die Verluste in Asien an. Schwere Rückschläge bei den Chip-Giganten belasteten den Markt. Die Aktien von Samsung Electronics verloren 5,68 Prozent, während SK Hynix um 5,44 Prozent nachgaben. Außerdem büßte der Rüstungskonzern Hanwha Aerospace 5,36 Prozent ein. Der …Den vollständigen Artikel lesen
