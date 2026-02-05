DJ Bechtle verlängert Vorstandsvertrag von Konstantin Ebert vorzeitig

DOW JONES--Der Bechtle-Aufsichtsrat hat in seiner gestrigen Sitzung die vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags für den designierten CEO Konstantin Ebert beschlossen. Wie das im MDAX und TecDAX notierte IT-Unternehmen mitteilte, soll der bis Ende dieses Jahres laufende Vertrag Eberts um weitere drei Jahre bis Ende 2029 verlängert werden. Ebert wird wie angekündigt am 1. Januar 2027 die Nachfolge des langjährigen CEO Thomas Olemotz antreten, der in den Ruhestand geht. Derzeit ist er COO.

Zudem soll der Vorstand mit Beginn des nächsten Jahres auf drei Mitglieder verkleinert werden, wie der Aufsichtsrat ferner beschlossen hat. Im Zuge dessen hätten sich der Aufsichtsrat und COO Antje Leminsky in bestem Einvernehmen darauf verständigt, ihren bis zum 31. Dezember 2026 laufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Antje Leminsky ist seit dem 1. Februar 2024 Vorstandsmitglied.

