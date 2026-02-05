Der Silberpreis hat am Donnerstag erneut einen heftigen Kurseinbruch erlebt und damit die Erholung der vergangenen zwei Tage wieder ausgelöscht: Im asiatischen Handel fiel der Spotpreis zeitweise um bis zu 17 Prozent. Der starke Preisverfall traf Silber in einem Umfeld, in dem auch andere Edelmetalle (inklusive Gold) unter Druck gerieten. Hintergrund ist ein breiterer Ausverkauf an den Finanzmärkten (Risk-Off-Modus), vor allem bei Softwaretiteln, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE