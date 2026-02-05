Ab sofort können Vermittlerinnen und Vermittler dem AfW wieder anonym ihre Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen mitteilen: Der AfW bittet bis zum 28.02.2026 um Teilnahme am 18. AfW-Vermittlerbarometer. Zum 18. Mal ruft der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung alle Vermittlerinnen und Vermittler dazu auf, am AfW-Vermittlerbarometer teilzunehmen. Die Online-Umfrage ist ab sofort freigeschaltet und kann bis zum 28.02.2026 ausgefüllt werden. Die Umfrage der berufsständischen Interessenvertretung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
