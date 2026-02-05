Nach vielen erfolgreichen Jahren haben Anton und Renate Dschida ihre MIDEMA-Gruppe an die Aventus Gruppe übergeben. Im Interview berichten sie, warum es mehrere Anläufe brauchte und warum das Loslassen am Ende leichter fiel als gedacht. Interview mit Anton und Renate Dschida, ehemalige Inhaber der MIDEMA Versicherungsservice GmbH, mit Unterstützung von Andreas Grimm, Geschäftsführer beim Resultate Institut. Herr Dschida, wofür steht die MIDEMA-Gruppe - und was sind ihre zentralen Leistungen? Anton ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact