Nein, da beginnt man Phantasien zu bekommen: RATIONAL hat im vergangenen Jahr dank eines starken Endspurts einen Rekordumsatz erzielt und den operativen Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz stieg 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen um 6 % auf 1,26 Mrd. Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Wachstum 8 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 6 % auf 333 Mio. Euro zu, während im Vorfeld lediglich mit 320 Mio. Euro gerechnet worden war. Die EBIT-Marge rückte damit leicht auf 26,4 % vor. Der Konzern selber hatte eine Marge von 25 bis 26 Prozent in Aussicht gestellt. Den Ausblick auf das laufende Jahr und den Dividendenvorschlag für 2025 wird RATIONAL bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen am 19. März vorstellen. Bis dahin bleibt noch viel Platz für Phantasie und Schwärmereien - nicht nur ob der leckeren mit RATIONAL gefertigten Produkte, sondern auch ob des Aktienkurses, der heute über 10 % durch die Decke geht...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2026 Bernecker Börsenbriefe