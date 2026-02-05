Heidelberg hat die Ergebnisse für das 3. Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 präsentiert, wobei die Rentabilität deutlich über den Erwartungen lag, trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds und Währungseinflüssen. Die Umsätze im 3. Quartal beliefen sich auf 617 Millionen Euro, leicht über den Schätzungen, während das EBITDA von 50 Millionen Euro und der Nettogewinn von 17 Millionen Euro die Prognosen um 13% bzw. etwa 40% übertrafen. Die Auftragseingänge von 517 Millionen Euro verfehlten jedoch leicht die Erwartungen, was auf eine normalisierte Nachfrage und Kundenzögerlichkeit in Nordamerika hinweist. Im Zeitraum von neun Monaten stiegen die Umsätze um 6,1% auf 1,6 Milliarden Euro (9,0% währungsbereinigt), während die Aufträge um 11% zurückgingen, was auf das Fehlen des drupa-Effekts zurückzuführen ist. Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, obwohl die EBITDA-Margen voraussichtlich am unteren Ende der Zielvorgaben liegen werden. Mit leicht angepassten Schätzungen bestätigen wir die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 2,60 Euro (zuvor 2,80 Euro), da wir adverse Währungseffekte berücksichtigen. Strategisch unterstützt die Expansion in fortschrittliche Technologiesegmente die langfristige Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag





© 2026 mwb research