Hamburg/Bad Oeynhausen (ots) -Der Werre-Park in Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) geht einen entscheidenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Auf dem Dach des Einkaufszentrums entsteht derzeit die größte Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf einem Shopping-Center-Dach in Deutschland. Die Anlage wird nach Fertigstellung eine Gesamtleistung von über 3.800 kWp erreichen und jährlich rund 3,8 Millionen kWh umweltfreundlichen Grünstrom erzeugen. In den kommenden Monaten werden insgesamt 8.384 Module auf einer Dachfläche von rund 33.000 m² installiert. Die Inbetriebnahme ist für Oktober 2026 geplant.Mit der neuen PV-Anlage werden ca. 660.000 kWh des Jahresstrombedarfs des Werre-Parks durch sauberen und lokal erzeugten Strom gedeckt. Die restliche Grünstrommenge von über 3 Millionen kWh Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Dies reduziert den CO2-Ausstoß des Werre-Parks um rund 1.670 Tonnen CO2 jährlich. Damit setzt der Werre-Park ein starkes Zeichen für Klimaschutz und Energieeffizienz.Als Initiator und Consultant für die Eigentümergesellschaft fungieren die Retail Experten Boening Glatzel Klug GmbH aus Monheim am Rhein (BGK). Die Projektentwicklung sowie Installation der Anlage übernimmt Faber Solartechnik. LichtBlick ist für die Finanzierung und den Betrieb des Anlagenteils verantwortlich, der die Versorgung des Werre-Parks sicherstellt. Betrieben und vermietet wird der Werre-Park vom Shopping-Center-Spezialisten ECE aus Hamburg."Wir sind stolz darauf, mit diesem Projekt einen Meilenstein für nachhaltige Handelsimmobilien in Deutschland zu setzen", erklärt Matthias Böning geschäftsführender Partner von BGK. "Die größte PV-Anlage auf einem Shopping-Center-Dach ist ein klares Bekenntnis zu unserer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft.""Der Werre-Park zeigt für Besuchende eindrucksvoll, wie ein modernes Shoppingerlebnis mit wirksamen Klimaschutzmaßnahmen verbunden werden kann. Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt mit so ambitionierten Partnern realisieren dürfen und gleichzeitig die Energiewende vor Ort unterstützen", sagt Paul Schloz als geschäftsführender Partner der asuco Fonds GmbH für die Eigentümergesellschaft."Keine 20 Kilometer von unserer Unternehmenszentrale entfernt die größte PV-Anlage auf einem Shopping-Center in Deutschland bauen zu dürfen, ist eine wunderbare Herausforderung", freut sich Jonas Kothy, Prokurist der Faber Solartechnik."Gewerbe-Dachflächen bieten ein erhebliches Potenzial für den Ausbau der Solarenergie in Deutschland. Gemeinsam mit unseren Gewerbekunden arbeiten wir daran, geeignete Dachflächen für die Installation neuer PV-Anlagen zu erschließen und so einen messbaren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Ein gelungenes Beispiel hierfür liefert der Werre-Park, der zeigt, wie Gewerbeflächen effizient für nachhaltige Energieerzeugung genutzt werden können", sagt Marcus Schewe, Business Development Manager Aufdach-PV bei LichtBlick.Über den Werre-Park:Der Werre-Park in Bad Oeynhausen ist eines der führenden Shopping-Center in der Region und bietet seinen Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Angebot an Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Entertainment. Gemanagt und vermietet wird der Werre-Park vom Shopping-Center-Betreiber ECE aus Hamburg.Über Faber Solartechnik:Die Faber Solartechnik GmbH ist als Teil der Faber Energy Group einer der umfassendsten EPC-Anbieter in der deutschen Solarbranche. Neben der Planung und Errichtung von Aufdach- und Freiland-Solaranlagen mit eigenem Personal, versorgt die Faber E-Tec GmbH das Schwester-Unternehmen mit Mittelspannungskompetenz und Transformatorkompaktstationen aus eigener Fertigung. Die Unternehmenszentrale befindet sich nur wenige Autominuten vom Werre-Park entfernt in Bünde; zudem gibt es ein Büro in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden.Über LichtBlick:26 Jahre LichtBlick sind 26 Jahre zukunftsweisende Energielösungen für zuhause und unterwegs. Gestartet als Ökostrom-Pionier mit acht Kund*innen vertrauen heute mehr als 1,7 Millionen Menschen deutschlandweit auf die Lösungen von LichtBlick. LichtBlick ist heute ein integrierter Versorger mit eigener Erzeugung, Solar-, Mobilitäts- und Wärmeangeboten, innovativen Flex-Dienstleistungen und einem bundesweiten Montagenetzwerk. Im Geschäftsjahr 2024/25 erreichte das Unternehmen, das zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco gehört, einen Umsatz von 1,54 Milliarden Euro. www.lichtblick.de