Nürnberg (ots) -- Qualitätsoffensive: Über 600 Unternehmen haben sich um das Gütesiegel für Professionalität und Innovation beworben- Unabhängiges Urteil: Hochkarätige Fachjury gibt die Finalisten in 7 der 9 Kategorien bekannt. "Haus der Herzen" wird per Publikumsvoting bestimmt, Vorschläge für die "Persönlichkeit des Jahres" werden von Jury und immowelt eingereicht- Gipfeltreffen der Branche: Preisverleihung findet am 25. März 2026 im Palladium in Köln mit Moderatorin Rebecca Mir statt- Mehr Informationen unter deutscher-immobilienpreis.deDie Immobilienwirtschaft, mit 3,5 Millionen Beschäftigten[1] ein zentraler Pfeiler der deutschen Wirtschaft, benötigt mehr denn je Innovation und Benchmarks. In einem Marktumfeld, das von Transformation und neuen Anforderungen geprägt ist, wird Qualität zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Der Deutsche Immobilienpreis liefert diese Orientierung: Aus über 600 Einreichungen hat eine unabhängige Fachjury nun die Unternehmen und Projekte nominiert, die den Standard für die Zukunft setzen. Die hohe Zahl der Bewerbungen unterstreicht den Status des Awards als wichtiges Qualitätssiegel. In 7 der 9 Kategorien stehen nun jeweils 3 Finalisten fest. Die Kategorie "Haus der Herzen" wird per Online-Publikumsvoting bestimmt, für die Auszeichnung "Persönlichkeit des Jahres" ist keine Bewerbung möglich. Alle Preisträger werden auf einer feierlichen Abendgala am 25. März 2026 im Palladium in Köln gekürt. Durch die Veranstaltung führt die bekannte TV-Moderatorin Rebecca Mir."In Zeiten des Umbruchs trennt sich die Spreu vom Weizen. Die diesjährigen Nominierten zeigen eindrucksvoll, dass Professionalität und Innovationskraft die stärksten Antworten auf einen volatilen Markt sind", sagt Theo Mseka, CEO von immowelt. "Der Deutsche Immobilienpreis ist die Bühne für jene Macher, die Verantwortung übernehmen und zeigen, wie modernes Wohnen und Arbeiten in Deutschland morgen aussieht. Wir gratulieren den Nominierten. Sie sind die Botschafter für Qualität in unserer Industrie."Die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2026Makler des Jahres:- von Poll Immobilien GmbH- Mayer & Dau Immobilien GmbH- Hinrichsen Immobilien GmbHVerwalter des Jahres:- Gundlach Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG- prosperly GmbH- Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbHGreen Project:- RIEHLE KOETH GmbH & Co. KG- Fiduciary Capital GmbH- Urbansky Architekten Part GmbBNewcomer des Jahres:- Vectoryx - eine Marke der ImmoCare Solutions GmbH- inGemeinschaft GmbH- HAUBNER GROUP Immobilien GmbHBest Brand:- Rudkowski & Hag Immobilien GmbH- aptum GmbH- BEST PLACE Immobilien GmbH & Co. KGBranchen-Pionier:- Ogulo GmbH- DocEstate GmbH- KSK-Immobilien GmbHLocal Hero:- Peggy Stüber Immobilien- von Quast Immobilien- Hentschel & Co. ImmobilienHaus der Herzen: Publikumsvoting bis 28.02. unter gewinnspiel.deutscher-immobilienpreis.dePersönlichkeit des Jahres: Keine Bewerbung möglich. Vorschläge werden von der Jury und von immowelt als Hauptsponsor eingereicht.Für die Nominierten geht der Wettbewerb nun in die entscheidende Phase. Vom 09.02. bis zum 27.02.2026 haben sie die Chance, die Jury in einem vertiefenden Pitch von ihrer Exzellenz zu überzeugen. Ob durch innovative Video-Präsentationen oder tiefgreifende Datenanalysen - nur wer maximale Transparenz und Qualität beweist, wird am 25. März im Kölner Palladium die begehrte Trophäe entgegennehmen. In einer zweiten Sitzung am 24.03.2026 entscheidet die Jury auf Basis der zusätzlich eingereichten Unterlagen über die Preisträger.Unabhängige Instanz: Neutrale Jury bestimmt Nominierte und PreisträgerDie Integrität und Relevanz des Preises wird durch die elfköpfige Jury aus führenden Köpfen von Branchenverbänden, Fachmedien und aus der Praxis garantiert. Ihre Unabhängigkeit und Fachkenntnis machen den DIP zum Goldstandard der Immobilienbranche.- Inga Beyler: Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH- Martin Kaßler: Geschäftsführer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland e. V.- Carolin Hegenbarth: Bundesgeschäftsführerin des IVD- Larissa Lapschies: Geschäftsführerin der Immobilienjunioren GmbH- Miriam Beul: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks- Robert Kaiser: Geschäftsführer & Gesellschafter von ProFido Consulting- Stefan Mantl: Inhaber & CEO von onOffice- Sun Jensch: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH- Georg Ortner: Experte und Verkaufstrainer in der Immobilienwirtschaft- Lars Wiederhold: Chef vom Dienst, Immobilien Zeitung- Christine Lemaitre: Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges BauenDer letzte Deutsche Immobilienpreis wurde am 14. November 2024 in Berlin verliehen (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/aviv-germany-gmbh/2024/deutschlands-top-immobilienprofis-die-preistraeger-des-deutschen-immobilienpreises-2024-sind-gekuert/). Impressionen und Fotos von der Verleihung und Abendgala im WECC Westhafen Event & Convention Center finden Sie unter deutscher-immobilienpreis.de/impressionen.Für Presse- und Fotografenakkreditierung zum Deutschen Immobilienpreis 2026 wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihres Namens und Mediums an presse@immowelt.de.Über den Deutschen Immobilienpreis:Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen.Weitere Informationen unter www.deutscher-immobilienpreis.de.[1] ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (https://zia-deutschland.de/project/bedeutung-der-immobilienbranche/): Bedeutung der ImmobilienbranchePressekontakt:AVIV Germany GmbHOstendstraße 11390482 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/6210966