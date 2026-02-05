Hamburg (ots) -Am 5. Februar startet die Satire-Show "extra 3" vom NDR mit einer neuen Staffel ins 50. Jubiläumsjahr der Sendung, mit neuen Formaten, etablierten Comedians im Cast, und talentierten Newcomern.Christian Ehring, "extra 3"-Moderator:"Um so lange durchzuhalten in der Medienlandschaft, braucht man vor allem zwei Dinge. Erstens: Persistenz. Zweitens: Fremdwörter, die einen schlauer erscheinen lassen, als man ist."In der Auftaktfolge der neuen Staffel an diesem Donnerstag wird auch Maxi Schafroths Aktion auf Grönland, selbstkritisch aufgegriffen.Frischer Wind - Stars und starke junge TalenteIn der Jubiläumsstaffel verstärkt ein prominentes Team den Studio-Cast von "extra 3": Comedian Michael Mittermeier, Entertainer Riccardo Simonetti, Schauspielerin Collien Fernandes (u.a.). Hinzu kommen vielversprechende Newcomer wie Florentine Osche und Kawus Kalantar. Diese Neuzugänge ergänzen das bestehende "extra 3"-Line Up mit u.a. Oliver Kalkofe, Maxi Schafroth und Sarah Bosetti. Selbstverständlich bleibt Christian Ehring, einer der profiliertesten Satiriker Deutschlands und frisch mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet, das Gesicht des Formats. Passend zur neuen Staffel, erstrahlt auch das Studio der Sendung in neuem Design.Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Gastauftritte von Prominenten und Comedians geplant, u.a. von Grimme-Preis-Träger Dennis Kaupp und Jesko Friedrich und dem Satire-Duo Freddy Radeke und Jakob Leube, die mit fein nuancierter, gesellschaftskritischer Comedy das Programm bereichern.Innovative Spin-offs - Satire neu gedacht für eine jüngere Generation2026 erweitert die Redaktion von "extra 3" das ARD Satire-Angebot mit weiteren eigenständigen Spin-off-Shows, die speziell für jüngere Zielgruppen konzipiert sind. Im Sommer startet "Der reale Irrsinn - Die Show", in der Comedians auf humorvoll-scharfsinnige Weise die Absurditäten des deutschen Alltags auf die Schippe nehmen. Außerdem sind weitere innovative Formate und exklusive Specials für YouTube und die Social-Media-Kanäle von "extra 3" geplant. Mit einem Spin-off konnte die Redaktion gerade einen Erfolg feiern: Das für die ARD Mediathek produzierte Format "extra 3 Take Over" wurde in diesem Jahr für den renommierten Grimme-Preis nominiert.50 Jahre "extra 3" - Das große JubiläumSeit fünf Jahrzehnten steht "extra 3" für pointierte Satire, scharfen Humor und besondere Unterhaltung auf höchstem Niveau: Intelligent, provokant und gesellschaftlich relevant. 50 Jahre nach Gründung setzt das NDR Format weiterhin Maßstäbe - im linearen Fernsehen, in der ARD Mediathek ebenso wie auf digitalen Plattformen. Mit einer großen Jubiläumssendung im September feiert das gesamte "extra 3"-Team um Christian Ehring gemeinsam mit der deutschen Kabarett- und Satire-Szene diesen ganz besonderen Geburtstag. Eine 45-minütige Dokumentation widmet sich außerdem der Erfolgsgeschichte von "extra 3".Sendehinweis: "extra 3", ab 5. Februar 2026, 22:50 Uhr, Das ErstePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6210972