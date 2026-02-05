Die Weltwirtschaft steht vor einem Investitions-Superzyklus mit einem Kapitalbedarf von rund 100 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig verschmelzen öffentliche und private Märkte immer stärker miteinander. "Während die Zahl der Börsennotierungen weltweit stagniert, haben sich die privaten Märkte mit einem Volumen von fast 20 Billionen US-Dollar etabliert", erklärt Anton Pil, Head of Global Alternative Investment Solutions bei J.P. Morgan Asset Management in einem aktuellen Ausblick auf alternative Anlageklassen. Aus seiner Sicht markiert das Jahr 2026 den Beginn einer Phase, in der Selektivität und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
