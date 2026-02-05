Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Durchbruch? Warum dieses Projekt Investoren aufhorchen lässt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
WH SelfInvest
05.02.2026 11:02 Uhr
77 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Optiondays 2026 - 8 Experten heute im gratis Livestream

Anzeige / Werbung

Optiondays 2026 heute von 9:00 - 18:00 Uhr

Das Programm bequem von zu Hause verfolgen und im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden

09:00 - 10:00 Uhr - Fritz Gerhager (OH) - Optionen als Portfolio-Ergänzung für Anfänger10:00 - 11:00 Uhr - Olli (Ollinichtimdienst) - Steuern 11:00 - 12:00 Uhr - Thorsten Eberhart - Options4Winners12:00 - 13:00 Uhr - Emil Jusifov - Stillhalter-Strategien meistern13:00 - 14:00 Uhr - Olaf Lieser - Poor-Man's Covered Call14:00 - 15:00 Uhr - Mario Steinrücken - Trendumkehr erkennen - bevor sie passiert15:00 - 16:00 Uhr - Birger Schäfermeier - Optionen und Strategien je nach Marktlage16:00 - 17:00 Uhr - Markus Herfert - Training und LIVE-Handel von abgesicherten Einkommens-Strategien + Vola Trading mit Optionen17:00 - 18:00 Uhr - Florian Ammerl - Live Trading mit 0-DTE-Optionsstrategien

Jetzt kostenlos anmelden

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Investitionen in digitale Vermögenswerte gelten als hochspekulative Anlagen und unterliegen einer hohen Volatilität und sind daher möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob digitale Vermögenswerte für ihn geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie diesen handeln.

Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob der Investui Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.