tonies lieferte starke vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit einem Umsatz von 630 Millionen EUR (+36% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr), was deutlich über der Prognose ("mindestens 25%") und den Erwartungen liegt. Treiber dieses Wachstums waren der erfolgreiche Launch der Toniebox 2, die schnelle Expansion in neue Märkte (ANZ) sowie bedeutende Lizenzverträge, zum Beispiel mit Ms. Rachel. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei ~8,5% und erreichte das obere Ende der Prognose, da Kostendruck durch Zölle, Wechselkursentwicklungen und den Launch der TB2 durch Produktionsanpassungen und Preiserhöhungen ausgeglichen wurde. Im vierten Quartal wurde das Wachstum von Nordamerika (+42% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr) und dem Rest der Welt (+60% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr) angeführt, während die "reifere" DACH-Region positiv mit 17% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr überraschte, was auf die TB2 zurückzuführen ist. Insgesamt untermauert die starke Leistung eine optimistische Aussichten für das Geschäftsjahr 2026, gestützt durch TB2 und neue globale Partnerschaften (z. B. Pokémon, Hasbro), was zu angepassten Schätzungen und einem höheren Kursziel von 14,00 EUR (zuvor: 13,20 EUR) führte. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





