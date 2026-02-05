Die DroneShield-Aktie gerät nach einer Zwischenerholung wieder zunehmend unter Druck. Am Donnerstag verliert der Kurs mit einem Minus von über -2% weiter an Halt und rutscht unter die 2,00-€-Marke. Was steckt hinter dem Abverkauf und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Kapitalrotation findet statt Ausgebremst wird die Aktie aktuell durch die allgemeine Tech-Schwäche. Der Nasdaq-100-Index hat in den letzten beiden Tagen die höchsten aufeinanderfolgenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
