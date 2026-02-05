Bad Berka (ots) -Die Zentralklinik Bad Berka ist erneut als zertifiziertes Mitralklappenzentrum durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) ausgezeichnet worden. Mit dieser Rezertifizierung wird dem Herzzentrum eine Behandlung auf höchstem medizinischem und organisatorischem Niveau bei Erkrankungen der Mitralklappe bestätigt. Die Auszeichnung würdigt insbesondere die hochmoderne apparative Ausstattung, exzellente räumliche und personelle Strukturen sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf international anerkanntem Qualitätsniveau."Erkrankungen der Mitralklappe zählen zu den häufigsten Herzklappenfehlern. Aufgrund der komplexen anatomischen und funktionellen Struktur dieser Herzklappe stellen Diagnostik und Therapie besondere Anforderungen. In unserem Herzzentrum werden Patientinnen und Patienten interdisziplinär betreut. Im Herzteam werden individuelle Krankheitsbilder umfassend bewertet, um die jeweils sicherste und effektivste Therapie zu ermöglichen", erklärt Dr. Philipp Lauten, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin.Das Zertifikat unterstreicht die herausragende Zusammenarbeit zwischen Kardiologie, Herzchirurgie, Anästhesie, Intensivmedizin sowie spezialisierten Pflege- und Funktionsdiensten. Diese enge interprofessionelle Kooperation ermöglicht die Anwendung des gesamten modernen Behandlungsspektrums struktureller Herzerkrankungen.Am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich zahlreiche Patientinnen und Patienten mit minimalinvasiven kathetergestützten Verfahren an der Mitralklappe behandelt. Zu den etablierten Therapieverfahren zählt insbesondere die katheterbasierte Mitralklappenrekonstruktion mittels Clip-Systemen, bei der die Mitralklappensegel über einen Zugang in der Leiste wieder zusammengeführt werden. Dieses schonende Verfahren ist vor allem für ältere oder schwer vorerkrankte Patientinnen und Patienten von großer Bedeutung.Darüber hinaus zählt das Herzzentrum zu den spezialisierten Zentren in Deutschland, die auch den interventionellen Mitralklappenersatz sowie moderne katheterbasierte Therapien der Trikuspidalklappe einschließlich Rekonstruktionsverfahren und interventionellem Trikuspidalklappenersatz anbieten. Diese hochspezialisierten Therapien eröffnen insbesondere Patientinnen und Patienten mit komplexen oder bislang nur eingeschränkt behandelbaren Herzklappenerkrankungen neue therapeutische Perspektiven.Bereits seit rund fünf Jahren verfügt das Herzzentrum über eine spezialisierte Herzklappen-Einheit (Heart Valve Unit) - die erste ihrer Art in Thüringen. Die 32-Betten-Station ist auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit strukturellen Herzerkrankungen ausgerichtet und verfügt über modernste Technologien zur präzisen Planung von Herzklappeninterventionen sowie zur spezialisierten Nachsorge nach Eingriffen."Die Etablierung der Herzklappenstation war eine wichtige Antwort auf den kontinuierlich steigenden Bedarf an minimalinvasiven Herzklappentherapien. Neben Patientinnen und Patienten mit Aortenklappenerkrankungen profitieren insbesondere Menschen mit Mitral- und Trikuspidalklappenerkrankungen von der spezialisierten Betreuung. Viele Betroffene leiden an komplexen Begleiterkrankungen. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht eine individualisierte Therapie und trägt wesentlich zu einer schnelleren Genesung und einer verbesserten Lebensqualität bei", so Dr. Lauten.Mit seiner hohen Spezialisierung, der kontinuierlichen Weiterentwicklung minimalinvasiver Therapieverfahren sowie der engen Verzahnung von klinischer Versorgung, Forschung und Innovation gehört das Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka zu den leistungsfähigen und überregional bedeutenden Standorten der modernen Herzmedizin in Deutschland.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6211008