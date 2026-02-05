© Foto: Daniel Karmann/dpaSiemens Healthineers startet schwächer ins neue Geschäftsjahr. Während das Kerngeschäft wächst, belasten Währungseffekte und die schwierige Lage in China die Ergebnisse. Dennoch hält das Unternehmen an der Prognose fest.Der Medizintechnik-Riese Siemens Healthineers hat mit einem schwächeren Start in das Geschäftsjahr 2025/26 zu kämpfen. Vor allem die Auswirkungen eines starken Euro und US-amerikanischer Zölle drückten auf das Ergebnis des ersten Quartals, das Ende Dezember abgeschlossen wurde. Zwar fielen die Ergebnisse nicht so negativ aus wie von Analysten erwartet, dennoch war das Zahlenwerk durchwachsen. Positiv hervorzuheben ist der weiterhin starke Auftragseingang, der durch das …Den vollständigen Artikel lesen
