Berlin (ots) -Ausgewogene Ernährung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen beim Lebensmitteleinkauf für viele Menschen eine wachsende Rolle. Weniger bekannt ist, dass diese Ziele bereits beim Anbau beginnen. Körnerleguminosen wie Ackerbohnen, Körnererbsen, Sojabohnen und Süßlupinen verbinden ernährungsphysiologische Vorteile mit positiven Effekten für Umwelt, Klima und Landwirtschaft in Europa.Darauf macht der World Pulses Day aufmerksam, ein Aktionstag der Vereinten Nationen, der jährlich am 10. Februar begangen wird. Er rückt die Bedeutung von Hülsenfrüchten für eine nachhaltige Ernährung, eine ressourcenschonende Landwirtschaft und die globale Ernährungssicherung in den Fokus.Mehrwert für Ackerbau und UmweltAus Sicht der Landwirtschaft gelten Körnerleguminosen als Kulturen mit besonderem agronomischem Nutzen. Sie verbessern die Bodenstruktur, fördern das Bodenleben und leisten einen wichtigen Beitrag zu vielfältigen Fruchtfolgen. Durch ihre Fähigkeit, Stickstoff aus der Bodenluft zu binden, kommen sie ohne mineralischen Stickstoffdünger aus. Das senkt den Einsatz von Betriebsmitteln und reduziert Treibhausgasemissionen, die bei der Herstellung und Ausbringung von Düngemitteln entstehen. Auch nachfolgende Kulturen profitieren von der natürlichen Stickstoffanreicherung im Boden. Darüber hinaus tragen Körnerleguminosen zur Biodiversität bei. Ihre Blüten bieten Honig- und Wildbienen eine wertvolle Nahrungsquelle. Als Bestandteil vielfältiger Fruchtfolgen stärken sie stabile Agrarökosysteme und erhöhen die Resilienz der Ackerbausysteme.Eiweißpflanzen aus Europa stärken VersorgungssicherheitNeben ihren ökologischen Vorteilen spielen Hülsenfrüchte auch ernährungsphysiologisch eine zentrale Rolle. Sie liefern hochwertiges pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe und sind Bestandteil aktueller deutscher und europäischer Ernährungsempfehlungen, die eine ausgewogene und stärker pflanzenbasierte Ernährung fördern."Körnerleguminosen verbinden Nachhaltigkeit, Ernährung und landwirtschaftliche Praxis in besonderer Weise. Ihr Anbau stärkt die europäische Eiweißversorgung, reduziert Importabhängigkeiten und unterstützt gleichzeitig klima- und umweltfreundliche Produktionssysteme", betont Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP).Besondere Aufmerksamkeit erhält derzeit die Süßlupine. Sie zählt neben Ackerbohnen, Körnererbsen und Sojabohnen zu den vier wichtigsten in Europa angebauten Hülsenfrüchten. Für das Jahr 2026 wurde sie von Supervision sogar zum Superfood des Jahres gewählt. Die Süßlupine verbindet ernährungsphysiologische Eigenschaften mit Vorteilen für eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung.Der World Pulses Day richtet sich an Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie an Landwirtschaft, Politik und Handel. Er lädt dazu ein, Körnerleguminosen neu zu entdecken und ihnen einen festen Platz in Ernährung und Fruchtfolgen einzuräumen - für Gesundheit, Umwelt und eine nachhaltige europäische Lebensmittelproduktion.Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.Über "DIE VIER VON HIER!":"DIE VIER VON HIER! Körnerleguminosen aus Europa für eine nachhaltige Ernährung" ist eine Absatzförderkampagne, die von der Europäischen Union finanziert wird mit den Zielen, Wissen über europäische Körnerleguminosen zu vermitteln, deren Image zu verbessern und damit Verhaltensänderungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten hin zu einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung anzustoßen. Diese Kampagne wird von der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. von Februar 2024 bis Januar 2027 in Deutschland und Österreich durchgeführt.Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP):Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) vertritt die politischen Interessen der an der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Öl- und Eiweißpflanzen beteiligten Unternehmen, Verbände und Institutionen in nationalen und internationalen Gremien. Die UFOP fördert Untersuchungen zur Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion und zur Entwicklung neuer Verwertungsmöglichkeiten in den Bereichen Food, Non-Food und Feed. Die Öffentlichkeitsarbeit der UFOP dient der Förderung des Absatzes der Endprodukte heimischer Öl- und Eiweißpflanzen.Aktuelle Ernährungsempfehlungen zu Körnerleguminosen (Hülsenfrüchte):Deutschland: https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-ernaehrungskreis/Österreich: https://www.oege.at/wissenschaft/10-ernaehrungsregeln-der-oege/Pressekontakt:Anja GründerKampagnenbüro DIE VIER VON HIER!c/o WPR COMMUNICATION GmbH & Co. KGSchulstr. 2553757 St. AugustinTel. 02241 / 23 40 7-0E-Mail: gruender@wprc.deOriginal-Content von: Die Vier von hier, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178526/6211018