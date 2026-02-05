Hamburg (ots) -"Benko - Size does matter" (AT) erzählt die Geschichte vom märchenhaften Aufstieg und jähen Absturz eines Mannes, der über Nacht zum Liebling der Finanzwelt wurde. Es ist eine Geschichte von Verführern und Verführten, eine Geschichte über Gier, Glanz und Glamour, eine Geschichte über Macht und Macher. Ein Junge, der aus bürgerlichen Verhältnissen stammt, der den Willen und die Fähigkeit zum großen Geschäft besitzt, und vom lokalen Dachbodenausbauer zum Architekten eines milliardenschweren Immobilien-Imperiums aufstieg, das die Grenzen des anscheinend machbaren verschob - bis irgendwann alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Das Dokudrama zeigt das Leben des René Benko nicht nur als großes Drama, sondern auch als Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit in der Finanzwelt. Über allem steht die Frage: Wie konnte es so weit kommen?Das Projekt entsteht im Auftrag von NDR, SWR, RBB, ORF und SRF bei UFA Fiction in Zusammenarbeit mit der HolyScreen Media und Cineteam Hannover. "Benko - Size does matter" (AT) ist voraussichtlich im Herbst 2026 in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen.Prominente Besetzung und preisgekröntes KreativteamDer 90-minütige Film kombiniert Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Autoren sind Hannah und Raymond Ley. Der preisgekrönte Regisseur Raymond Ley (u.a. Ich bin ! Margot Friedländer, Nazijäger - Reise in die Finsternis) dreht die Spielszenen seit Ende Januar u.a. in Berlin und Hannover. Weitere Drehorte sind Wien, Potsdam, Dortmund und Hamburg.Gespielt wird René Benko vom österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsits. In weiteren Rollen spielen unter anderem Heino Ferch, Patricia Aulitzky, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott."Benko - Size does matter"(AT) ist eine Produktion der UFA Fiction für NDR (Federführung), SWR, RBB, ORF und SRF. Die Redaktion liegt bei Marc Brasse (NDR), Dr. Andrea Bogad-Radatz und Elisabeth Ratky (ORF), Baptiste Planche und Libor Tesacek (SRF), Katharina Ringsgwandl (SWR) und Rolf Bergmann (RBB). Produzenten sind Marc Lepetit (UFA Fiction) und Nico Hofmann, Producer ist Arne Packschies. Regie führt Raymond Ley. Das Buch wurde geschrieben von Hannah Ley und Raymond Ley. Creative Producer und Dramaturg ist Thomas Laue. Die Herstellung wird gefördert mit Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6211044