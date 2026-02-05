Ein historischer Ausverkauf von Tech-Aktien, ausgelöst durch Künstliche Intelligenz, erschüttert die globalen Aktienmärkte: Innerhalb weniger Tage wurden Werte in Billionenhöhe vernichtet. Was diesen Abverkauf von früheren KI-Korrekturen unterscheidet, ist nicht die Angst vor einer Blase, sondern die wachsende Überzeugung, dass KI bestehende Geschäftsmodelle real und kurzfristig verdrängt. Investoren reagieren nervös - und verkaufen weit über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de