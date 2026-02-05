Dividendenjäger aufgepasst: Dieser Ausschüttungsriese hat in den letzten 30 Tagen richtig Fahrt aufgenommen und 25,8 Prozent zugelegt. Dennoch lockt der Titel weiter mit einem KGV von 5 und einer Dividendenrendite von 11,2 Prozent. Kurzum: Der Aufwärtstrend lebt - und er wird von Fundamentaldaten gestützt, die ihresgleichen suchen.Mit einem KGV von 5 wird das Unternehmen weiterhin deutlich unter dem Marktdurchschnitt gehandelt - und sogar weit unter vergleichbaren Branchenvertretern. Selbst konservative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
