Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern fand die monatliche Zinsentscheidung der polnischen Zentralbank (NBP) statt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Analysten seien sich im Vorhinein uneinig gewesen, doch letztendlich sei es zu keiner Zinssenkung gekommen und der Leitzins bei einem Wert von 4,00% belassen worden. Im Vergleich zu den CE3 Währungen (CZK, HUF, PLN) sei der polnische Zloty (PLN) ohnehin der Underperformer und eine Zinssenkung hätte den Zloty unter zusätzlichen Druck gebracht. Bevor die NBP die Zinsen weiter senke, werde sie noch auf den Inflationswarenkorb warten wollen, welcher Mitte März veröffentlicht werde. Der Wechselkurs EUR/PLN notiere heute Morgen bei Werten um 4,2170. (05.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
