Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem die schwedische Wirtschaft trotz der hohen Unsicherheiten in einem soliden Tempo gewachsen ist, ließ die Riskbank letzte Woche den Leitzins unverändert bei 1,75%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde auf absehbare Zeit auch weiterhin mit einem unveränderten Leitzins gerechnet. Die Lage am Arbeitsmarkt sei zwar noch schwach, doch auch hier gebe es Anzeichen für eine Besserung. Bei der Inflation habe man den Zielwert von 2% erreicht, was eine gute Basis sei, um die weitere Entwicklung abzuwarten und auf absehbare Zeit stillzuhalten. Die Riskbank sei aber bereit, die Geldpolitik anzupassen, wenn sich die Aussichten ändern würden. Solange die Entwicklung aber positiv bleibe, sich Wachstum und Inflation wie prognostiziert entwickeln würden, werde sich am schwedischen Leitzins erst einmal nichts ändern. Der Wechselkurs für EUR/SEK liege aktuell bei Werten um 10,6150. (05.02.2026/alc/a/a) ...

