Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future hat nur allmählich Nutzen aus der niedrigeren Inflation im Euroraum ziehen können und zu einem Test der 21-Tage-Linie angesetzt, so die Analysten der Helaba.Ein nachhaltiger Sprung darüber sei aber noch nicht zu konstatieren. Die Unterstützungen bei 127,51/56 seien intakt. Sollte es dennoch zu einem Bruch dieser Marken kommen, wäre Raum bis 127,00 oder 126,75 (Kontrakttief) eröffnet. Widerstände würden sich an den gleitenden Durchschnitten (21T und 55T) bei 127,99/128,10 sowie bei 128,40/58 zeigen, bevor Luft auf der Oberseite bis 129,55 eröffnet würde. (05.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
