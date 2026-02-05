Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Volatilität an den Finanzmärkten ist zum Teil sehr hoch und Phasen von Optimismus und Pessimismus wechseln sich ab, so die Analysten der Helaba.Die EZB trage jedoch nicht zur Verunsicherung bei und bezüglich der heutigen Ratssitzung seien keine Überraschungen zu erwarten. Die Leitzinsen dürften konstant bleiben. Bei der EZB herrsche Einigkeit darüber, dass die Geldpolitik gut positioniert sei. Auch der höhere Außenwert des Euros, der einen tendenziell dämpfenden Konjunktur- und Inflationseffekt habe, werde an dieser Einschätzung nicht viel verändert haben. Gleichwohl würden sich einzelne Währungshüter besorgt über den Anstieg und die politisch bedingte Schwäche des US-Dollars zeigen. Die Wirkungen dieser Entwicklung dürften unter Beobachtung stehen. Die Zinssenkungserwartungen seien gleichwohl noch schwach ausgeprägt und eine Reduzierung bis zum Ende dieses Jahres werde nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit gehandelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de