Der deutsche CPO Citywatt erweitert sein öffentliches Schnellladenetz um die Plug & Charge-Funktionalität gemäß ISO 15118. An mehr als 50 HPC-Standorten ermöglicht Citywatt damit ab sofort das automatisierte Laden ohne RFID-Karte, App oder manuelle Autorisierung. Voraussetzung für einen automatisiert gestarteten Ladevorgang über Plug&Charge ist natürlich, dass im Fahrzeug ein entsprechender Mobilitätsvertrag hinterlegt ist, über den der Ladevorgang
