© Foto: picture alliance / ANP | Levin den BoerRational hat im 4. Quartal und Gesamtjahr 2025 die Erwartungen übertroffen: Mit seiner Premium-Marge und soliden Wachstumszahlen gehört die Aktie laut Analysten auf die Kaufliste.Der deutsche Küchentechnologie-Spezialist Rational hat die Erwartungen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2025 deutlich übertroffen. Mit einem Umsatzplus von 6 Prozent über dem Vorjahr und einem EBIT, das die Schätzungen um 4 Prozent übertraf, zeigte sich das Unternehmen auf allen Ebenen stark. Besonders beeindruckend war die EBIT-Marge von 26,4 Prozent, die die Unternehmensprognose von 25-26 Prozent klar übertraf. Die Aktie schoss am Donnerstag um mehr als 10 Prozent nach oben. Bernstein-Analyst Philippe Lorain …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE