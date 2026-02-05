5 Top Telekom Aktien | Alphabet: Massive KI-Investitionen, ARM: Lizenzeinnahmen stören & Rheimetall
|12:54
|Google estimates 2026 capex of up to $185bn
|12:43
|YouTube: Automatisierte Synchronisation für alle verfügbar
|12:41
|EnBW and Google Agree Offshore Wind Power Supply in Germany
|12:39
|Google-Jahresumsatz übersteigt erstmals 400 Milliarden Dollar
|12:35
|Anleger reagieren skeptisch auf die geplanten KI-Investitionen von Alphabet Inc.
|12:57
|Arm Holdings mit Zahlen: Aktie unter Druck. Die nächsten Kursziele
|Der britische Chipdesigner Arm Holdings legte am gestrigen Mittwoch (04. Februar) frische Quartalszahlen vor. Nach den robusten Daten für das 2. Quartal hoffte man nun bezüglich der Q3-Daten auf eine...
► Artikel lesen
|12:22
|SoftBank-Aktie bricht ein: Arm enttäuscht, Alphabet überzeugt
|11:54
5 Top Telekom Aktien | Alphabet: Massive KI-Investitionen, ARM: Lizenzeinnahmen stören & Rheimetall
|5 Top Telekom Aktien | Alphabet: Massive KI-Investitionen, ARM: Lizenzeinnahmen stören & Rheimetal
► Artikel lesen
|10:30
|Arm zeigt Stärke - kommt jetzt der nächste Schub?
|09:38
|Arm Holdings: Zahlen enttäuschen - Aktie stürzt ab
|Kurseinbruch bei Arm Holdings: Die Aktie des Chipdesigners verlor am Mittwoch nach Börsenschluss rund acht Prozent. Das Unternehmen verfehlte bei den Lizenzeinnahmen im vierten Quartal die Erwartungen....
► Artikel lesen
|12:51
|Startschuss: Zu Besuch im KI-Rechenzentrum der Telekom
|12:50
|ProSiebenSat.1 and Telekom expand MagentaTV, Joyn and addressable TV partnership
|11:54
5 Top Telekom Aktien | Alphabet: Massive KI-Investitionen, ARM: Lizenzeinnahmen stören & Rheimetall
|5 Top Telekom Aktien | Alphabet: Massive KI-Investitionen, ARM: Lizenzeinnahmen stören & Rheimetal
► Artikel lesen
|11:50
|Nur ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Ankündigung geht die erste deutsche KI-Fabrik laut der Betreiberin Deutsche Telekom in den Betrieb über
|Europa und insbesondere Deutschland wird gerne vorgeworfen, bei neuen Technologien hinterherzuhinken. Diese Kritik wird weiterhin nicht verstummen. Die Deutsche Telekom meldete nun aber zumindest im...
► Artikel lesen
|11:07
|Telekom: Preiserhöhung für Internet-Bestandskunden ab April 2026
