Mainz (ots) -Repräsentative Umfrage von "infratest dimap" im Auftrag des SWR-Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 5. Februar 2026, 20:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWRMehrheit bewertet wirtschaftliche Lage in Rheinland-Pfalz negativMehr als die Hälfte (58 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz beurteilt die aktuelle wirtschaftliche Lage im Land weniger gut bis schlecht. Dagegen sehen 38 Prozent die heimische Wirtschaft in einer guten oder sehr guten Lage. Anhänger der Grünen bewerten die wirtschaftliche Situation mehrheitlich (69 Prozent) positiv, ebenso die Anhänger der SPD (55 Prozent) und der Linken (50 Prozent). CDU-Anhänger sind mehrheitlich kritisch (57 Prozent). Bei den AfD-Anhängern überwiegt die negative Einschätzung (88 Prozent).Stimmung in Rheinland-Pfalz besser als im BundIm Vorfeld der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren überwog trotz der Corona-Pandemie eine positive Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in Rheinland-Pfalz (53 zu 43 Prozent im März 2021). Eine schlechtere Bewertung gab es zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise Ende der 2000er Jahre. Die wirtschaftliche Stimmung in Rheinland-Pfalz ist aktuell dennoch deutlich besser als bundesweit: Dort beurteilten im DeutschlandTrend Januar nur 20 Prozent die wirtschaftliche Lage als gut oder sehr gut; 79 Prozent kamen zu einem eher kritischen Urteil.Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.151 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeit: 14. bis 20. Januar 2026). Die ausführlichen Ergebnisse stehen auf swraktuell.de/rp