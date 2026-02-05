Berlin (ots) -Kombination aus Investitionsverpflichtung mit Öffnungsklausel vereint das Beste aus zwei WeltenDie CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat sich gemeinsam mit der SPD-Bundestagsfraktion und der Bundesregierung auf einen Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland geeinigt, der eine verbindliche Investitionsverpflichtung vorsieht. Hierzu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion für Kultur und Medien, Anja Weisgerber:"Wir stellen mit dem Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland sicher, dass Streaminganbieter und Sender künftig verbindlich zur Finanzierung europäischer und deutscher Filmproduktionen beitragen. Nach Jahren intensiver Verhandlungen haben wir damit den gordischen Knoten durchschlagen und geben der Filmwirtschaft hierzulande endlich echte Planungssicherheit.Kern der Einigung ist eine gesetzliche Pflicht, die ein verlässliches Mindestniveau für Investitionen in Europa und Deutschland garantiert. Gleichzeitig schaffen wir mit einer Opt-Out-Regelung aber gezielte Anreize und Flexibilität für Streaminganbieter und Sender: Sie können freiwillig über das gesetzliche Mindestmaß hinaus in Deutschland investieren und individuelle Vereinbarungen mit der Branche der Produzenten treffen. Außerdem stärken wir inländische Produzentinnen und Produzenten durch eine faire Rechteteilung und sichern durch klare Rechterückfallmechanismen langfristige Wertschöpfung in Deutschland. Der Kompromiss vereint damit das Beste aus zwei Welten und verbindet Kultur- mit Standortpolitik.Mit den durch die Einigung zusätzlich freigegebenen 120 Millionen Euro für Filmförderfonds senden wir zudem das klare Signal an die inländische Filmbranche, die im internationalen Wettbewerb steht: Wir meinen es ernst mit Planungssicherheit, Standortstärkung und der Sicherung von Arbeitsplätzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6211144