Chart des Tages: Bitcoin Aktuell rund 40 - unter Rekordhoch - droht jetzt eine Verkaufsspirale? ????

Bitcoin steht massiv unter Druck: Inmitten eines historischen Ausverkaufs am Kryptomarkt rutschte die Krypto-Leitwährung in einer entscheidenden Phase unter die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar. Der Kurs verlor zuletzt rund 2,4 - und notierte zeitweise bei etwa 70.800 US-Dollar. Mehrere belastende Faktoren verstärken die Abwärtsdynamik - darunter das Ende des jahrelangen "AI-Trades", eine zunehmend restriktive Geldpolitik und steigende Abflüsse aus Bitcoin-ETFs.

- Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker: BITCOIN

Bitcoin Aktuell: Technische Schwäche nimmt deutlich zu

Bitcoin befindet sich weiterhin in einer ausgeprägten Abwärtsphase und hat seit seinem Hoch im Oktober rund 42 - an Wert verloren. Wichtige Unterstützungszonen wurden bereits unterschritten, der Kurs schwankt aktuell um 71.150 US-Dollar und bleibt damit gefährlich nah an der 70.000er-Marke.

Technisch zeigt sich ein klar negatives Bild:

Der MACD signalisiert einen starken Abwärtstrend

Das Histogramm liegt deutlich unter der Nulllinie

Ein nachhaltiger Bruch unter 70.000 USD könnte einen Test der 68.000-USD-Zone auslösen

Im Extremfall rückt sogar die langfristige Unterstützung bei 54.000 USD in den Fokus

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.