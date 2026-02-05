Anleger reagieren skeptisch auf die geplanten KI-Investitionen von Alphabet Inc.



Trotz guter Quartalszahlen gibt der Kurs nach.



Die Google-Muttergesellschaft Alphabet plant für das laufende Geschäftsjahr Investitionen in KI-Rechenzentren in Höhe von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht nahezu einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Laut Konzernchef Sundar Pichai sollen die Ausgaben dazu dienen, die starke Nachfrage nach KI-Produkten zu bedienen und neue Wachstumschancen zu erschließen. Der Gewinn je Aktie lag bei etwa 2,82 US-Dollar. Der Umsatz stieg um fast 18 Prozent auf rund 114 Milliarden US-Dollar, wodurch Alphabet einen Rekordjahresumsatz von etwa 400 Milliarden US-Dollar erzielte. Trotz dieser positiven Geschäftsentwicklung wirkten sich die angekündigten hohen Investitionen negativ auf das Anlegerverhalten aus. Der Aktienkurs sank im nachbörslichen Handel um fast drei Prozent.









Quelle: HSBC









