Wer auf dem Land ein Girokonto bei der Sparkasse oder Volksbank führt, zahlt mitunter drauf. Trotz geringer Fixkosten summieren sich die Gebühren - vor allem für Digitalzahlungen. Wer ländlich lebt, hat einen längeren Weg zur Arbeit, gerät mitunter in Funklöcher - und zahlt sogar bei der Kontoführung drauf, wie eine Analyse der Zinsmarkt-Plattform FMH X zeigt. Denn dort haben viele Menschen ein Konto der Sparkasse oder einer Volks- und Raiffeisenbank. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n