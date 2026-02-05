Das Startup Syvairo - eine Ausgründung der Fraunhofer FFB - hat eine mikroklimatisierte Transportbox entwickelt, die in der Batteriezellproduktion als mobiler Rein- und Trockenraum dienen kann. Mit diesem Konzept soll in der Fertigung mehr als die Hälfte des Energiebedarfs eingespart werden können. Für die Herstellung von Batteriezellen gelten hohe Anforderungen an Sauberkeit und Trockenheit, die aktuell durch große Rein- und Trockenräume mit Taupunkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net