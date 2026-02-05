Beim Sportartikelhersteller Nike rücken unternehmensinterne Diversitätsprogramme in den Fokus einer Untersuchung durch eine US-Behörde. Der Vorwurf, Initiativen zur Förderung von Vielfalt könnten weiße Mitarbeiter benachteiligen, sorgt an der Börse für Zurückhaltung und belastet die Aktie.Faktenlage und Auslöser der Prüfung Nach Bekanntwerden der behördlichen Prüfung geriet die Nike-Aktie unter Verkaufsdruck. Im Zentrum steht die Frage, ob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de