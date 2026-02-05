Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist schwächer als erwartet in das neue Geschäftsjahr gestartet. Ein spürbarer Umsatzrückgang im Diagnostikgeschäft ließ die Aktie zeitweise unter Druck geraten, auch wenn die operative Marge entgegen den Markterwartungen stabil blieb und die Jahresprognose bestätigt wurde.Siemens Healthineers verfehlte im Auftaktquartal das interne Wachstumsziel vor allem aufgrund rückläufiger Erlöse im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de